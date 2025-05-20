Венгрия окончательно выходит из Международного уголовного суда – решение Нацасамблеи

В конце апреля за выход Венгрии из МУС проголосовал парламент страны

Здание МУС в Гааге, Нидерланды (Фото: ЕРА/ROBIN UTRECHT)

20 мая Национальная ассамблея Венгрии поддержала предложение вице-премьера Жолта Шемьена по выходу страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Telex.

За такое решение проголосовали 134 депутата, 37 были против, а семь воздержались.

О том, что Венгрия выйдет из МУС, еще в начале апреля сообщал премьер страны Виктор Орбан. Это произошло после того, как его израильский коллега Биньямин Нетаньяху, на которого был выдан международный ордер на арест, собирался с визитом в Венгрию.

Тогда Орбан заявил, что суд стал "политическим" и "слишком предвзятым".

В конце апреля за выход Венгрии из МУС проголосовал парламент страны.

Национальная ассамблея Венгрии является основным законодательным органом страны, занимающимся принятием законов, утверждением бюджета, контролем правительства и ратификации международных соглашений. Она также имеет полномочия назначать или увольнять чиновников и инициировать референдумы.