Венгрия окончательно выходит из Международного уголовного суда – решение Нацасамблеи
20 мая Национальная ассамблея Венгрии поддержала предложение вице-премьера Жолта Шемьена по выходу страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Telex.
За такое решение проголосовали 134 депутата, 37 были против, а семь воздержались.
О том, что Венгрия выйдет из МУС, еще в начале апреля сообщал премьер страны Виктор Орбан. Это произошло после того, как его израильский коллега Биньямин Нетаньяху, на которого был выдан международный ордер на арест, собирался с визитом в Венгрию.
Тогда Орбан заявил, что суд стал "политическим" и "слишком предвзятым".
В конце апреля за выход Венгрии из МУС проголосовал парламент страны.
Национальная ассамблея Венгрии является основным законодательным органом страны, занимающимся принятием законов, утверждением бюджета, контролем правительства и ратификации международных соглашений. Она также имеет полномочия назначать или увольнять чиновников и инициировать референдумы.
- 20 мая 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля.
- 26 ноября на тот момент глава евродипломатии Боррель призвал Европу задержать Нетаньяху по ордеру МУС. Германия заявила, что не против, а во Франции считали, что у премьер-министра есть иммунитет от ордера МУС.
- 3 апреля 2025 года Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МУС на арест.
- В тот же день в Венгрии заявили, что страна приступила к процедуре выхода из Международного уголовного суда.