Венгерский парламент проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
Парламент Венгрии 29 апреля проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Об этом в X сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Парламент Венгрии только что проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, потерявшего свою беспристрастность и доверие", – говорится в сообщении.
О том, что Венгрия выйдет из МКС, еще в начале апреля сообщал премьер страны Виктор Орбан. Это произошло после того, как его израильский коллега Биньямин Нетаньяху, на которого был выдан международный ордер на арест, собирался с визитом в Венгрию.
Тогда Орбан заявил, что суд стал "политическим" и "слишком пристрастным".
- 20 мая 2024 года МКС выдал ордер на арест Нетаньяху и главы Минобороны Израиля.
- 26 ноября на тот момент глава евродипломатии Боррель призвал Европу задержать Нетаньяху по ордеру МКС. Германия заявила, что не против, а во Франции считали, что у премьер-министра есть иммунитет от ордера МКС.
- 3 апреля 2025 года Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МКС на арест.
- В тот же день в Венгрии заявили, что страна приступила к процедуре выхода из Международного уголовного суда.