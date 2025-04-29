Венгерский парламент проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда

Еще в начале апреля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что суд стал "слишком политическим" и пообещал, что страна покинет его

Петер Сийярто в парламенте Венгрии (Фото: FM_Szijjarto/Х)

Парламент Венгрии 29 апреля проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Об этом в X сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Парламент Венгрии только что проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, потерявшего свою беспристрастность и доверие", – говорится в сообщении.

О том, что Венгрия выйдет из МКС, еще в начале апреля сообщал премьер страны Виктор Орбан. Это произошло после того, как его израильский коллега Биньямин Нетаньяху, на которого был выдан международный ордер на арест, собирался с визитом в Венгрию.

Тогда Орбан заявил, что суд стал "политическим" и "слишком пристрастным".