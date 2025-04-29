Угорський парламент проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду
Парламент Угорщини 29 квітня проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це у X повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.
"Парламент Угорщини щойно проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і довіру", – йдеться у повідомленні.
Про те, що Угорщина вийде з МКС, ще на початку квітня повідомляв прем'єр країни Віктор Орбан. Це сталося після того, як його ізраїльський колега Беньямін Нетаньягу, на якого було видано міжнародний ордер на арешт, збирався з візитом до Угорщини.
Тоді Орбан заявив, що суд став "політичним" і "надто упередженим".
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 26 листопада на той момент голова євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.
- 3 квітня 2025 року Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт.
- Того ж дня в Угорщині заявили, що країна розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду.