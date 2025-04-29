Угорський парламент проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Ще на початку квітня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що суд став "занадто політичним" і пообіцяв, що країна залишить його

Петер Сійярто у парламенті Угорщини (Фото: FM_Szijjarto/Х)

Парламент Угорщини 29 квітня проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це у X повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

"Парламент Угорщини щойно проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і довіру", – йдеться у повідомленні.

Про те, що Угорщина вийде з МКС, ще на початку квітня повідомляв прем'єр країни Віктор Орбан. Це сталося після того, як його ізраїльський колега Беньямін Нетаньягу, на якого було видано міжнародний ордер на арешт, збирався з візитом до Угорщини.

Тоді Орбан заявив, що суд став "політичним" і "надто упередженим".