Угорщина остаточно виходить із Міжнародного кримінального суду – рішення Нацасамблеї
Будівля МКС у Гаазі, Нідерланди (Фото: ЕРА/ROBIN UTRECHT)

20 травня Національна асамблея Угорщини підтримала пропозицію віцепрем'єра Жолта Шем'єна щодо виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє Telex.

За таке рішення проголосували 134 депутати, 37 були проти, а сім утримались.

Про те, що Угорщина вийде з МКС, ще на початку квітня повідомляв прем'єр країни Віктор Орбан. Це сталося після того, як його ізраїльський колега Беньямін Нетаньягу, на якого було видано міжнародний ордер на арешт, збирався з візитом до Угорщини.

Тоді Орбан заявив, що суд став "політичним" і "надто упередженим".

Наприкінці квітня за вихід Угорщини з МКС проголосував парламент країни.

Національна асамблея Угорщини є основним законодавчим органом країни, що займається ухваленням законів, затвердженням бюджету, контролем за урядом та ратифікацією міжнародних угод. Вона також має повноваження призначати або звільняти високопосадовців та ініціювати референдуми.
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