Угорщина остаточно виходить із Міжнародного кримінального суду – рішення Нацасамблеї
20 травня Національна асамблея Угорщини підтримала пропозицію віцепрем'єра Жолта Шем'єна щодо виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє Telex.
За таке рішення проголосували 134 депутати, 37 були проти, а сім утримались.
Про те, що Угорщина вийде з МКС, ще на початку квітня повідомляв прем'єр країни Віктор Орбан. Це сталося після того, як його ізраїльський колега Беньямін Нетаньягу, на якого було видано міжнародний ордер на арешт, збирався з візитом до Угорщини.
Тоді Орбан заявив, що суд став "політичним" і "надто упередженим".
Наприкінці квітня за вихід Угорщини з МКС проголосував парламент країни.
Національна асамблея Угорщини є основним законодавчим органом країни, що займається ухваленням законів, затвердженням бюджету, контролем за урядом та ратифікацією міжнародних угод. Вона також має повноваження призначати або звільняти високопосадовців та ініціювати референдуми.
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 26 листопада на той момент голова євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.
- 3 квітня 2025 року Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт.
- Того ж дня в Угорщині заявили, що країна розпочала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду.