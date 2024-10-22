"Це як Титанік". Зеленський відповів на запитання LIGA.net про стан армії та економіки Росії
У Росії збільшуватиметься кількість людей, які виступають проти війни, а економіка РФ "почне тонути", хоча й повільно. Такий прогноз озвучив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання LIGA.net на зустрічі із журналістами.
"Щодо стану російської армії я б не говорив, що у них закінчилися люди. Але, безумовно, небажання мобілізувати своїх зростає, знаходяться формати мобілізування північнокорейських військових... Це факт просто, що вони готують той чи інший контингент", – сказав він.
Але, як переконаний президент, це свідчить про те, що наслідки цієї війни вже мають вплив на російське суспільство, і відсоток людей, які проти війни, збільшуватиметься в Росії.
Відповідаючи на запитання про стан російської економіки, він нагадав, що Британія ввела важливі санкції, про які просила Україна (17 жовтня Лондон впровадив "найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна". – Ред.), і надалі санкції будуть збільшуватись.
Проте, наголосив Зеленський, Україна підіймала і проблему недостатньої ефективності санкцій – тому що в Європі "самі ж не ввели їх до кінця". Президент вважає, що через це втрачено щонайменше рік.
"Рік тому Росія повинна була бути в тому стані, в якому має бути наступного року. Це як Титанік – Росія. Їхня економіка почне тонути, але буде робити це повільно. Для нас це дуже важливо – щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з’являлися хворі думки, навіть через роки", – додав він.
- 18 жовтня начальник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України.
- 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилась у війну проти України.
- Тим часом глава Пентагону Остін заявив, що Штати поки не можуть підтвердити інформацію щодо відправлення військових КНДР до України.
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