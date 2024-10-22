"Це як Титанік". Зеленський відповів на запитання LIGA.net про стан армії та економіки Росії

Президент наголосив, що люди в РФ не закінчились, проте бажання мобілізувати своїх немає

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У Росії збільшуватиметься кількість людей, які виступають проти війни, а економіка РФ "почне тонути", хоча й повільно. Такий прогноз озвучив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання LIGA.net на зустрічі із журналістами.

"Щодо стану російської армії я б не говорив, що у них закінчилися люди. Але, безумовно, небажання мобілізувати своїх зростає, знаходяться формати мобілізування північнокорейських військових... Це факт просто, що вони готують той чи інший контингент", – сказав він.

Але, як переконаний президент, це свідчить про те, що наслідки цієї війни вже мають вплив на російське суспільство, і відсоток людей, які проти війни, збільшуватиметься в Росії.

Відповідаючи на запитання про стан російської економіки, він нагадав, що Британія ввела важливі санкції, про які просила Україна (17 жовтня Лондон впровадив "найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна". – Ред.), і надалі санкції будуть збільшуватись.

Проте, наголосив Зеленський, Україна підіймала і проблему недостатньої ефективності санкцій – тому що в Європі "самі ж не ввели їх до кінця". Президент вважає, що через це втрачено щонайменше рік.

"Рік тому Росія повинна була бути в тому стані, в якому має бути наступного року. Це як Титанік – Росія. Їхня економіка почне тонути, але буде робити це повільно. Для нас це дуже важливо – щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з’являлися хворі думки, навіть через роки", – додав він.

18 жовтня начальник ГУР Буданов заявив, що наразі майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході РФ, аби воювати проти України.

14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилась у війну проти України.

Тим часом глава Пентагону Остін заявив, що Штати поки не можуть підтвердити інформацію щодо відправлення військових КНДР до України.

Читайте також: Yonhap: Сеул може дати Україні зброю або відправити розвідників у відповідь на дії КНДР