Центр при РНБО: Росія демонструє, що готова вести війну проти України весь 2025 рік
Росія демонструє, що має наміри вести повномасштабну війну проти України протягом всього 2025 року і на зацікавлена в її припиненні. Таку думку висловив керівник Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"Ворог демонструє, що готовий воювати протягом всього 2025 року і намагатиметься не відступати від цього. Про це говорить як інформаційна та пропагандистська діяльність РФ, так і воєнна", – зазначив він.
Однак Коваленко підкреслив, що підтримувати інтенсивну війну проти України Москві буде все складніше, враховуючи наслідки ударів по військово-промисловому комплексу, ресурсних підприємствах та базах.
Також, за його словами, свою роль відіграють і енергетичні санкції проти агресора.
- 13 січня, тільки на шосту добу після атаки українських дронів, в Енгельсі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння.
- Однак 14 січня Україна завдала повторного удару по нафтобазі в Енгельсі. Також тієї ночі було атаковано безліч інших об'єктів у 12 різних регіонах РФ. Це була наймасованіша атака по території РФ за весь час війни.
- 16 січня Генштаб повідомив, що Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області.