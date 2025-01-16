Центр при РНБО: Росія демонструє, що готова вести війну проти України весь 2025 рік

У Центрі зазначили, що після ударів по російському ВПК вести війну ворогу буде складніше

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росія демонструє, що має наміри вести повномасштабну війну проти України протягом всього 2025 року і на зацікавлена в її припиненні. Таку думку висловив керівник Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ворог демонструє, що готовий воювати протягом всього 2025 року і намагатиметься не відступати від цього. Про це говорить як інформаційна та пропагандистська діяльність РФ, так і воєнна", – зазначив він.

Однак Коваленко підкреслив, що підтримувати інтенсивну війну проти України Москві буде все складніше, враховуючи наслідки ударів по військово-промисловому комплексу, ресурсних підприємствах та базах.

Також, за його словами, свою роль відіграють і енергетичні санкції проти агресора.