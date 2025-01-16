Центр при СНБО: Россия демонстрирует, что готова вести войну против Украины весь 2025 год
Россия демонстрирует, что намерена вести полномасштабную войну против Украины в течение всего 2025 года и не заинтересована в ее прекращении. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Враг демонстрирует, что готов воевать в течение всего 2025 года и постарается не отступать от этого. Об этом говорит как информационная и пропагандистская деятельность РФ, так и военная", – отметил он.
Однако Коваленко подчеркнул, что поддерживать интенсивную войну против Украины Москве будет все сложнее, учитывая последствия ударов по военно-промышленному комплексу, ресурсным предприятиям и базам.
Также, по его словам, свою роль сыграют и энергетические санкции против агрессора.
- 13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов, в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.
- Однако 14 января Украина нанесла повторный удар по нефтебазе в Энгельсе. Также в ту ночь было атаковано множество других объектов в 12 разных регионах РФ. Это была самая массированная атака по территории РФ за все время войны.
- 16 января Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области.