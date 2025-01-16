Центр при СНБО: Россия демонстрирует, что готова вести войну против Украины весь 2025 год

В Центре отметили, что после ударов по российскому ВПК вести войну врагу будет сложнее

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россия демонстрирует, что намерена вести полномасштабную войну против Украины в течение всего 2025 года и не заинтересована в ее прекращении. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Враг демонстрирует, что готов воевать в течение всего 2025 года и постарается не отступать от этого. Об этом говорит как информационная и пропагандистская деятельность РФ, так и военная", – отметил он.

Однако Коваленко подчеркнул, что поддерживать интенсивную войну против Украины Москве будет все сложнее, учитывая последствия ударов по военно-промышленному комплексу, ресурсным предприятиям и базам.

Также, по его словам, свою роль сыграют и энергетические санкции против агрессора.