Цього року в Україні запрацює другий наданий Німеччиною комплекс ППО Patriot – Шольц

За словами канцлера Німеччини, країна планує виділити 8 млрд євро у 2024 році на постачання зброї та фінансову допомогу для українського бюджету

Володимир Зеленський і Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що другий ЗРК Patriot, наданий країною, надійде в Україну та запрацює цього року. Також у Берліні відбулася конференція коаліції, яка має намір посилити протиповітряну оборону в Україні. Про це повідомляють видання Welt і Tagesspiegel та Міністерство оборони Німеччини.

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Під час виступу в Бундестазі Шольц заявив, що цього року в Україні запрацює другий наданий Німеччиною комплекс ППО Patriot. Також будуть бронетехніка, боєприпаси та зимовий захисний одяг для ЗСУ, генератори тощо, цитує його видання Welt.

"Все це вкрай необхідно. Тому що Росія зараз повністю присвятила свою економіку служінню цій війні. Російське виробництво зброї йде повним ходом", — сказав він.

Також канцлер зазначив, що у 2024 році Німеччина виділить 8 млрд євро на постачання зброї, фінансову допомогу для українського бюджету та 6 млн євро для українських біженців у Німеччині.

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За даними Tagesspiegel, на тлі переговорів щодо держбюджету Німеччини Шольц зазначив: якщо ситуація в Україні погіршуватиметься – Німеччині доведеться реагувати.

"Сьогодні ніхто не знає, чи станеться це. Щоб розглянути такий розвиток подій, ми вже вирішили запропонувати резолюцію про перевищення ліміту в Бундестазі", — сказав він.

Шольц також попередив про наслідки зменшення підтримки захисту України. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться, написали журналісти.

"Не можна відкидати небезпеку того, що цей розрахунок може спрацювати", – наголосив він.

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У Міноборони Німеччини зазначили, що 13 грудня в Берліні відбулася стартова конференція коаліції щодо потенціалу довгострокового посилення протиповітряної оборони України, яку очолюють Франція та Німеччина.

У ній взяли участь близько 70 учасників із 22 країн, а також представники ЄС і НАТО. У Міноборони заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Євросоюз не зможе передати Україні мільйон снарядів навесні 2024 року, але запевнив, що "ситуація покращиться".

21 листопада глава Міноборони Німеччини оголосив про пакет допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.

8 грудня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси 155-мм калібру, розвідувальні безпілотники та інше озброєння.

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