В Украине заработает второй предоставленный Германией комплекс ПВО Patriot – Шольц

По словам канцлера Германии, страна планирует выделить 8 млрд евро в 2024 году на поставки оружия и финансовую помощь для украинского бюджета

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что второй ЗРК Patriot, предоставленный страной, поступит в Украину и заработает в этом году. Также в Берлине прошла конференция коалиции, которая намерена усилить противовоздушную оборону в Украине. Об этом сообщают издания Welt и Tagesspiegel, а также Министерство обороны Германии.

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Во время выступления в Бундестаге Шольц заявил, что в этом году в Украине заработает второй предоставленный Германией комплекс ПВО Patriot. Также будут бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для ВСУ, генераторы и т.д., цитирует его издание Welt.

"Все это крайне необходимо. Потому что Россия сейчас полностью посвятила свою экономику служению этой войне. Российское производство оружия идет полным ходом", – сказал он.

Также канцлер отметил, что в 2024 году Германия выделит 8 млрд евро на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и 6 млн евро для украинских беженцев в Германии.

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По данным Tagesspiegel, на фоне переговоров по госбюджету Германии Шольц отметил: если ситуация в Украине будет ухудшаться – Германии придется реагировать.

"Сегодня никто не знает, произойдет ли это. Чтобы рассмотреть такое развитие событий, мы уже решили предложить резолюцию о превышении лимита в Бундестаге", – сказал он.

Шольц также предупредил о последствиях уменьшения поддержки защиты Украины. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что международная поддержка Украины снизится, написали журналисты.

"Нельзя исключать опасность того, что этот расчет может сработать", – подчеркнул он.

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В Минобороны Германии отметили, что 13 декабря в Берлине состоялась стартовая конференция коалиции по потенциалу долгосрочного усиления противовоздушной обороны Украины, которую возглавляют Франция и Германия.

В ней приняли участие около 70 участников из 22 стран, а также представители ЕС и НАТО. В Минобороны заявили, что целью коалиции является координация разработки архитектуры ПВО в Украине, которая будет совместима с НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюз не сможет передать Украине миллион снарядов весной 2024 года, но заверил, что "ситуация улучшится".

21 ноября глава Минобороны Германии объявил о пакете помощи на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды.

8 декабря Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы 155-мм калибра, разведывательные беспилотники и другое вооружение.

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