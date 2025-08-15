ЦПД: Путін збирається на Алясці показати Трампу карту Донеччини з нібито просуванням ДРГ

Керівник ЦПД наголошує, що метою цього є переконати США у нібито здатності армії Росії обвалити фронт

Володимир Путін (Фото: EPA)

Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов підготував для російського диктатора Володимира Путіна карту Донецької області для демонстрації нібито просування ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) перед президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, метою цього є переконати США у нібито здатності армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них "усе вже вирішено".

Проте, як зазначив керівник ЦПД, ніхто не планує уточнювати, де ДРГ по троє-пʼятеро людей, а де питання закріплення та утримання ділянок фронту.

"Насправді ж, ситуація на фронті складна, і у росіян немає можливості швидко дійти до Краматорська і Словʼянська, як вони це намагаються вдавати. І також вони не окупували Покровськ, і Костянтинівку, які в їх планах мали б бути окупованими ще в 2024", – пояснив Коваленко.

14 серпня у ЦПД повідомили, що Путін також готує для зустрічі з Трампом певні "історичні матеріали".

Йдеться про географічні карти, які, за задумом російського диктатора, мають довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", сформована коштом територій інших країн.

Це начебто має виправдати військову агресію РФ проти України та претензії Кремля на українські території.

"Подібний підхід є неприпустимим з погляду міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою", – наголосили в Центрі.