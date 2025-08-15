Руководитель ЦПД отмечает, что целью этого является убедить США в якобы способности армии России обвалить фронт

Владимир Путин (Фото: EPA)

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов подготовил для российского диктатора Владимира Путина карту Донецкой области для демонстрации якобы продвижения вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) перед президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, целью этого является убедить США в якобы способности армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них "все уже решено".

Однако, как отметил руководитель ЦПД, никто не планирует уточнять, где ДРГ по три-пять человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта.

"На самом деле ситуация на фронте сложная, и у россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются показать. И также они не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были бы быть оккупированными еще в 2024 году", – пояснил Коваленко.

14 августа в ЦПД сообщили, что Путин также готовит для встречи с Трампом определенные "исторические материалы".

Речь идет о географических картах, которые, по замыслу российского диктатора, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран.

Это якобы должно оправдать военную агрессию РФ против Украины и претензии Кремля на украинские территории.

"Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой", – отметили в Центре.