ЦПД: Путин собирается показать Трампу карту Донецкой области с якобы продвижением ДРГ
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов подготовил для российского диктатора Владимира Путина карту Донецкой области для демонстрации якобы продвижения вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) перед президентом США Дональдом Трампом во время встречи на Аляске. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, целью этого является убедить США в якобы способности армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них "все уже решено".
Однако, как отметил руководитель ЦПД, никто не планирует уточнять, где ДРГ по три-пять человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта.
"На самом деле ситуация на фронте сложная, и у россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются показать. И также они не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были бы быть оккупированными еще в 2024 году", – пояснил Коваленко.
14 августа в ЦПД сообщили, что Путин также готовит для встречи с Трампом определенные "исторические материалы".
Речь идет о географических картах, которые, по замыслу российского диктатора, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран.
Это якобы должно оправдать военную агрессию РФ против Украины и претензии Кремля на украинские территории.
"Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой", – отметили в Центре.
- Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Начало – в 22:00 по Киеву.
- 14 августа Путин согласовал состав российской делегации. А 15 августа Белый дом обнародовал состав американской делегации на переговорах на Аляске.
- На Аляску уже прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посол в США Александр Дарчиев и российские пропагандисты.
