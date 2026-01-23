ЦВК визнала Карабуту обраним нардепом замість померлого Кабанова
Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом замість Олександра Кабанова, який помер минулого тижня. Про це йдеться в повідомленні комісії в соціальних мережах.

ЦВК отримала з Верховної Ради документ щодо дострокового припинення депутатських повноважень нардепа Кабанова, який пішов із життя 14 січня.

Він був обраний на позачергових парламентських виборах депутатів 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Слуги народу.

ЦВК розглянула документ і визнала Карабуту, наступного за черговістю кандидата, внесеного до списку СН під №156, обраним депутатом на вказаних виборах.

Для реєстрації нардепом йому не пізніше як на 20-й день потрібно подати до комісії визначені виборчим законодавством документи. ЦВК не пізніше як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

У біографії на сайті ЦВК вказано, що Карабуті 43 роки, на момент виборів він був директором ТОВ "Тропікана Тревел".

  • 14 січня 2026 року стало відомо про смерть "слуги" Кабанова. Він пішов із життя у віці 52 роки.
  • 19 січня ЦВК визнала Романа Кравця обраним нардепом від СН. Він мав замінити Наталуху, якого призначили главою Фонду державного майна. Однак Кравець заявив, що відмовиться від мандату.
