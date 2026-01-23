ЦИК признала Карабуту избранным нардепом вместо умершего Кабанова

Сергей Карабута баллотировался на внеочередных парламентских выборах от Слуги народа под №156

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом вместо Александра Кабанова, который умер на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщение комиссии в социальных сетях.

ЦИК получила из Верховной Рады документ о досрочном прекращении депутатских полномочий нардепа Кабанова, который ушел из жизни 14 января.

Он был избран на внеочередных парламентских выборах депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Слуги народа.

ЦИК рассмотрела документ и признала Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в список СН под №156, избранным депутатом на указанных выборах.

Для регистрации нардепом ему не позднее чем на 20-й день нужно подать в комиссию определенные избирательным законодательством документы. ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.

В биографии на сайте ЦИК указано, что Карабуте 43 года, на момент выборов он был директором ООО "Тропикана Тревел".