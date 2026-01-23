ЦИК признала Карабуту избранным нардепом вместо умершего Кабанова
Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом вместо Александра Кабанова, который умер на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщение комиссии в социальных сетях.
ЦИК получила из Верховной Рады документ о досрочном прекращении депутатских полномочий нардепа Кабанова, который ушел из жизни 14 января.
Он был избран на внеочередных парламентских выборах депутатов 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Слуги народа.
ЦИК рассмотрела документ и признала Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в список СН под №156, избранным депутатом на указанных выборах.
Для регистрации нардепом ему не позднее чем на 20-й день нужно подать в комиссию определенные избирательным законодательством документы. ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.
В биографии на сайте ЦИК указано, что Карабуте 43 года, на момент выборов он был директором ООО "Тропикана Тревел".
- 14 января 2026 года стало известно о смерти "слуги" Кабанова. Он ушел из жизни в возрасте 52 лет.
- 19 января ЦИК признала Романа Кравца избранным нардепом от СН. Он должен был заменить Наталуху, которого назначили главой Фонда государственного имущества. Однако Кравец заявил, что откажется от мандата.
Комментарии (0)