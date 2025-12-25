Туреччина пояснила інциденти з дронами зростанням загрози малих БпЛА через війну Росії в Україні

У Міноборони країни заявили, що система ППО Туреччини не слабка і постійно посилюється. Проблема в небезпеці малих БпЛА

Зекі Актюрк (Фото: www.aa.com.tr)

Малі низьковисотні дрони є загрозою нового покоління для систем протиповітряної оборони. Про це заявив прессекретар Міноборони Туреччини контр-адмірал Зекі Актюрк, коментуючи нещодавні інциденти з виявленням і знищенням БпЛА в країні, передає Anadolu Ajansı.

За його словами, уламки дрона, який був виявлений і збитий винищувачами F-16 15 грудня, ще не знайдені. Безпілотник "розлетівся на дрібні фрагменти" і виявився розкиданим на великій території.

А безпілотники, виявлені 19 грудня у провінціях Баликесир і Коджаелі, перебувають на стадії експертизи. Результати перевірки обіцяють оприлюднити після її завершення.

Актюрк заявив, що повітряний простір Туреччини контролюється цілодобово за допомогою "багаторівневої архітектури", включно з радарами, електрооптичними датчиками, наземними, морськими і повітряними елементами, а також інтегрованою структурою НАТО. Він підкреслив, що слабких місць у системі немає протиповітряної оборони.

"Малі низьковисотні БПЛА з низькою радіолокаційною помітністю являють собою загрозу нового покоління, з якою стикається не тільки Туреччина, а й усі держави, включно з європейськими країнами", – заявив представник Міноборони Туреччини.

Він зазначив, що нещодавні інциденти – це не слабкість системи ППО Туреччини, а зрослий рівень використання дронів у зв'язку з війною Росії проти України.

"Туреччина вживає додаткових заходів проти БпЛА, постійно вдосконалює свої можливості ПЗВ за допомогою національних проєктів та інтеграції з союзниками і рішуче продовжує забезпечувати безпеку свого повітряного простору", – запевнив Актюрк.