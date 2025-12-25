Турция объяснила инциденты с дронами ростом угрозы малых БпЛА из-за войны России в Украине

В Минобороны страны заявили, что система ПВО Турции не слабая и постоянно усиливается. Проблема в опасности малых БпЛА

Зеки Актюрк (Фото: www.aa.com.tr)

Малые низковысотные дроны являются угрозой нового поколения для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк, комментируя недавние инциденты с обнаружением и уничтожением БпЛА в стране, передает Anadolu Ajansı.

По его словам, обломки дрона, который был обнаружен и сбит истребителями F-16 15 декабря, еще не найдены. Беспилотник "разлетелся на мелкие фрагменты" и оказался разбросанным на большой территории.

А беспилотники, обнаруженные 19 декабря в провинциях Балыкесир и Коджаэли, находятся на стадии экспертизы. Результаты проверки обещают обнародовать после ее завершения.

Актюрк заявил, что воздушное пространство Турции контролируется круглосуточно при помощи "многоуровневой архитектуры", включая радары, электрооптические датчики, наземные, морские и воздушные элементы, а также интегрированную структуру НАТО. Он подчеркнул, что слабых мест в системе нет противовоздушной обороны.

"Малые низковысотные БПЛА с низкой радиолокационной заметностью представляют собой угрозу нового поколения, с которой сталкивается не только Турция, но и все государства, включая европейские страны", – заявил представитель Минобороны Турции.

Он отметил, что недавние инциденты – это не слабость системы ПВО Турции, а возросший уровень использования дронов в связи с войной России против Украины.

"Турция принимает дополнительные меры против БпЛА, постоянно совершенствует свои возможности ПОВ посредством национальных проектов и интеграции с союзниками и решительно продолжает обеспечивать безопасность своего воздушного пространства", – заверил.Актюрк.