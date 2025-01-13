У Буданова запевняють, що використають північнокорейських полонених у своїх інтересах
Україна використає північнокорейських військових, яких Сили оборони взяли у полон в Курській області, у своїх інтересах. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Євгеній Єрін.
"В будь-якому випадку можу сказати, що це правильний і потрібний для України та для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати", – сказав він.
За словами представника ГУР, також "дуже потрібним" є факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї.
Він зазначив, що Україна заздалегідь підготувалася до роботи з військовими з КНДР, і зараз із полоненими працюють фахівці, обізнані з особливостями Північної Кореї.
- 11 січня Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.
- В одного з них знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.
- За даними розвідки Південної Кореї, у Курській області вбито щонайменше 300 солдатів КНДР, ще близько 2700 отримали поранення. Зеленський озвучував більші втрати серед КНДРівців – 4000.