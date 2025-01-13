У Буданова запевняють, що використають північнокорейських полонених у своїх інтересах

Україна заздалегідь підготувалася до роботи з військовими з КНДР, і зараз із полоненими працюють фахівці, обізнані з особливостями Північної Кореї

Полонений північнокореєць (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Україна використає північнокорейських військових, яких Сили оборони взяли у полон в Курській області, у своїх інтересах. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Євгеній Єрін.

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"В будь-якому випадку можу сказати, що це правильний і потрібний для України та для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати", – сказав він.

За словами представника ГУР, також "дуже потрібним" є факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї.

Він зазначив, що Україна заздалегідь підготувалася до роботи з військовими з КНДР, і зараз із полоненими працюють фахівці, обізнані з особливостями Північної Кореї.