У Буданова уверяют, что используют пленных северокорейских в своих интересах

Украина заранее подготовилась к работе с военными из КНДР, и сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи

Пленный северокореец (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Украина использует северокорейские военные, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области, в своих интересах. Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин.

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"В любом случае могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить", – сказал он.

По словам представителя ГУР, также "очень нужен" факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи.

Он отметил, что Украина заранее подготовилась к работе с военными из КНДР, и сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.