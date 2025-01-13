У Буданова уверяют, что используют пленных северокорейских в своих интересах
Украина использует северокорейские военные, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области, в своих интересах. Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин.
"В любом случае могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем от них получить", – сказал он.
По словам представителя ГУР, также "очень нужен" факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи.
Он отметил, что Украина заранее подготовилась к работе с военными из КНДР, и сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.
- 11 января Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.
- У одного из них нашли военный билет по имени реального россиянина.
- По данным разведки Южной Кореи, в Курской области убиты не менее 300 солдат КНДР, еще около 2700 получили ранения. Зеленский озвучивал большие потери среди КНДРовцев – 4000.