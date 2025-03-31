У Держдепі відповіли на ідею Путіна про управління ООН: Трамп не підтримав, Україна – демократія

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп проти ідеї диктатора Володимира Путіна про нібито необхідність встановити тимчасову адміністрацію ООН над Україною, заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс. Україна є демократією, влада у якій визначається конституцією та народом, зауважила посадовиця під час брифінгу.

"Була ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яку не підтримав президент [Трамп]. Україна – ну, я не думаю, що мені потрібно нагадувати всім, але це гарне нагадування – це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її Конституцією та українським народом", – наголосила Брюс.

За її словами, США віддані дипломатії, необхідній для досягнення повного припинення вогню та приведення сторін за стіл переговорів для остаточного і тривалого врегулювання війни.

Речниця наголосила: "Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна повинні негайно перейти до повного припинення вогню. Нічого з цього [з його позиції] не змінилося".

Також посадовиця зазначила, що, на думку США, переговори вимагатимуть від Росії та України "прийняття жорстких рішень і компромісів".

"І ми працюємо з Росією та Україною, і ми віддані продовженню нашої роботи, аби привести їх за стіл переговорів", – розповіла Брюс.