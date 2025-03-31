У Держдепі відповіли на ідею Путіна про управління ООН: Трамп не підтримав, Україна – демократія
Президент США Дональд Трамп проти ідеї диктатора Володимира Путіна про нібито необхідність встановити тимчасову адміністрацію ООН над Україною, заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс. Україна є демократією, влада у якій визначається конституцією та народом, зауважила посадовиця під час брифінгу.
"Була ідея з Росії про тимчасову адміністрацію, яку не підтримав президент [Трамп]. Україна – ну, я не думаю, що мені потрібно нагадувати всім, але це гарне нагадування – це конституційна демократія. Врядування в Україні визначається її Конституцією та українським народом", – наголосила Брюс.
За її словами, США віддані дипломатії, необхідній для досягнення повного припинення вогню та приведення сторін за стіл переговорів для остаточного і тривалого врегулювання війни.
Речниця наголосила: "Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Росія та Україна повинні негайно перейти до повного припинення вогню. Нічого з цього [з його позиції] не змінилося".
Також посадовиця зазначила, що, на думку США, переговори вимагатимуть від Росії та України "прийняття жорстких рішень і компромісів".
"І ми працюємо з Росією та Україною, і ми віддані продовженню нашої роботи, аби привести їх за стіл переговорів", – розповіла Брюс.
- 30 березня Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли Путін зробив заяви щодо нібито нелегітимності Зеленського.
- Президент США анонсував запровадження вторинних мит "на всю нафту, яка надходить із Росії", якщо він та Москва не зможуть досягнути угоди з припинення вогню, й він вважатиме, що в цьому винна саме РФ. Трамп зауважив, що мита будуть введені впродовж місяця за відсутності угоди про перемир'я.
- Згодом Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від важливої угоди про корисні копалини, попередивши, що той "зіткнеться з великими проблемами", якщо зробить це.