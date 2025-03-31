В Госдепе ответили на идею Путина об ООН: Трамп не поддержал, Украина – демократия

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп против идеи диктатора Владимира Путина о якобы необходимости установить временную администрацию ООН над Украиной, заявила спикер Государственного департамента Темми Брюс. Украина является демократией, власть в которой определяется конституцией и народом, отметила чиновница во время брифинга.

"Была идея из России о временной администрации, которую не поддержал президент [Трамп]. Украина – ну, я не думаю, что мне нужно напоминать всем, но это хорошее напоминание – это конституционная демократия. Правление в Украине определяется ее Конституцией и украинским народом", – подчеркнула Брюс.

По ее словам, США преданы дипломатии, необходимой для достижения полного прекращения огня и приведения сторон за стол переговоров для окончательного и продолжительного урегулирования войны.

Пресс-секретарь подчеркнула: "Президент Трамп четко дал понять, что Россия и Украина должны немедленно перейти к полному прекращению огня. Ничего из этого [из его позиции] не изменилось".

Также чиновница отметила, что, по мнению США, переговоры потребуют от России и Украины "принятия жестких решений и компромиссов".

"И мы работаем с Россией и Украиной, и мы привержены продолжению нашей работы, чтобы привести их за стол переговоров", – рассказала Брюс.