В Госдепе ответили на идею Путина об ООН: Трамп не поддержал, Украина – демократия
Президент США Дональд Трамп против идеи диктатора Владимира Путина о якобы необходимости установить временную администрацию ООН над Украиной, заявила спикер Государственного департамента Темми Брюс. Украина является демократией, власть в которой определяется конституцией и народом, отметила чиновница во время брифинга.
"Была идея из России о временной администрации, которую не поддержал президент [Трамп]. Украина – ну, я не думаю, что мне нужно напоминать всем, но это хорошее напоминание – это конституционная демократия. Правление в Украине определяется ее Конституцией и украинским народом", – подчеркнула Брюс.
По ее словам, США преданы дипломатии, необходимой для достижения полного прекращения огня и приведения сторон за стол переговоров для окончательного и продолжительного урегулирования войны.
Пресс-секретарь подчеркнула: "Президент Трамп четко дал понять, что Россия и Украина должны немедленно перейти к полному прекращению огня. Ничего из этого [из его позиции] не изменилось".
Также чиновница отметила, что, по мнению США, переговоры потребуют от России и Украины "принятия жестких решений и компромиссов".
"И мы работаем с Россией и Украиной, и мы привержены продолжению нашей работы, чтобы привести их за стол переговоров", – рассказала Брюс.
- 30 марта Трамп заявил, что был "очень разгневанным" и "взбешенным", когда Путин сделал заявления о якобы нелегитимности Зеленского.
- Президент США анонсировал введение вторичных пошлин "на всю нефть, которая поступает из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения по прекращению огня, и он сочтет, что в этом виновата именно РФ. Трамп отметил, что пошлины будут введены в течение месяца при отсутствии соглашения о перемирии.
- Впоследствии Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет отказаться от важного соглашения о полезных ископаемых, предупредив, что тот "столкнется с большими проблемами", если сделает это.