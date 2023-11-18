У ГУР спростували фейк Кремля про переліт на бік Росії чинного льотчика ЗСУ
Російський пропагандистський ресурс ТАСС заявив, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі УП спростував цей фейк окупантів, припустивши, що це їх реакція на масову здачу в полон і перехід на бік України російських військових, зокрема і льотчиків із технікою.
Пропагандисти РФ сьогодні заявили, що льотчик ЗСУ нібито знаходиться в Росії і "проходить консультації" з ФСБ.
Юсов наголосив, що "це запізніла російська ІПСО у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів із технікою".
За даними джерел УП, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.
На ІПСО Кремля жартома відреагував і речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат:
- 23 серпня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію "Синиця", результатом якої було переміщення російського гелікоптера Мі-8.
- Гелікоптер сів 9 серпня під селом Полтава у Харківській області. Військовий пілот добровільно перегнав повітряне судно, а його родину раніше таємно перевезли до України. Ще двоє членів екіпажу не знали про це і намагалися втекти після посадки: їх ліквідували.
- ГУР використало дані, які передавав російський льотчик-перебіжчик Кузьмінов, для завдання ударів по території РФ.
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