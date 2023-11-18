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У ГУР спростували фейк Кремля про переліт на бік Росії чинного льотчика ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 20:38
У ГУР спростували фейк Кремля про переліт на бік Росії чинного льотчика ЗСУ - Фото
Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російський пропагандистський ресурс ТАСС заявив, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі УП спростував цей фейк окупантів, припустивши, що це їх реакція на масову здачу в полон і перехід на бік України російських військових, зокрема і льотчиків із технікою.

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Пропагандисти РФ сьогодні заявили, що льотчик ЗСУ нібито знаходиться в Росії і "проходить консультації" з ФСБ.

Юсов наголосив, що "це запізніла російська ІПСО у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів із технікою".

За даними джерел УП, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.

На ІПСО Кремля жартома відреагував і речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат:

У ГУР спростували фейк Кремля про переліт на бік Росії чинного льотчика ЗСУ
  • 23 серпня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію "Синиця", результатом якої було переміщення російського гелікоптера Мі-8.
  • Гелікоптер сів 9 серпня під селом Полтава у Харківській області. Військовий пілот добровільно перегнав повітряне судно, а його родину раніше таємно перевезли до України. Ще двоє членів екіпажу не знали про це і намагалися втекти після посадки: їх ліквідували.
  • ГУР використало дані, які передавав російський льотчик-перебіжчик Кузьмінов, для завдання ударів по території РФ.

Читайте також: Буданов про викрадений вертоліт росіян: ГУР продовжує спілкуватися з іншими льотчиками РФ

Оксана Житнюк
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