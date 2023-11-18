В ГУР опровергли фейк Кремля о перелете на сторону России действующего летчика ВСУ

Российский пропагандистский ресурс ТАСС заявил, что действующий летчик ВСУ якобы совершил перелет на российскую сторону. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии УП опроверг этот фейк оккупантов, предположив, что это их реакция на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских военных, в том числе и летчиков с техникой.

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Пропагандисты РФ сегодня заявили, что летчик ВСУ якобы находится в России и "проходит консультации" с ФСБ.

Юсов подчеркнул, что "это запоздалая российская ИПСО в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в том числе офицеров, а также пилотов с техникой".

По данным источников УП, все летчики Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ – на месте.

На ИПСО Кремля отреагировал шуткой и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:

23 августа 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации "Синица", результатом которой было перемещение российского вертолета Ми-8.

Вертолет сел 9 августа под селом Полтава в Харьковской области. Военный пилот добровольно перегнал воздушное судно, а его семью ранее тайно перевезли в Украину. Еще двое членов экипажа не знали об этом и пытались скрыться после посадки: их ликвидировали.

ГУР использовало данные, которые передавал российский летчик-перебежчик Кузьминов, для нанесения ударов по территории РФ.

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