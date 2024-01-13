У НАТО не вважають, що Трамп виведе США з блоку. Кажуть: Після виборів змінить риторику

Мірча Джоане впевнений, що США потребують союзників, а в НАТО їх багато

Мірча Джоане (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане не вважає, що 45 президент США Дональд Трамп виведе країну з Альянсу, якщо зможе її очолити. На його думку, яку він висловив в інтерв'ю Digi24, Сполучені Штати потребують союзників, і саме у НАТО їх "велике скупчення".

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"Ми вже працювали з Трампом і тому повністю впевнені, що для Америки НАТО є місцем, де у них найбільше союзників в одній організації", – сказав Джоане.

За словами заступника Столтенберга, в кожній країні є "своя демократична гра", тож потрібно "набратись поваги й терпіння, аби побачити, що вирішить американський народ".

"У цьому складному світі, де зростає роль Китаю, де Китай, Росія, Північна Корея та Іран створюють дуже складні альянси, США вкотре за останні 75 років усвідомлюють, наскільки цінними глобально є альянси НАТО та Америки", – зауважив Джоане.

Він також натякнув на те, що після передвиборчих перегонів Трамп, скоріш за все, не буде застосовувати свою нинішню риторику на практиці, і ситуація "буде розвиватись у порядку конструктивної логіки".

Ряд офіційних осіб США вважає, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на занепокоєннях Сполучених Штатів та їх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Трамп вважає, що НАТО "неналежно ставиться" до США.

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