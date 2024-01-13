В НАТО не думают, что Трамп выведет США из блока. Говорят: После выборов сменит риторику

Мирча Джоане уверен, что США нуждаются в союзниках, а в НАТО их много

Мирча Джоане (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане не считает, что 45-й президент США Дональд Трамп выведет страну из Альянса, если сможет ее возглавить. По его мнению, которое он выразил в интервью Digi24, Соединенные Штаты нуждаются в союзниках, и именно в НАТО их "большое скопление".

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"Мы уже работали с Трампом и потому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации", – сказал Джоане.

По словам заместителя Столтенберга, в каждой стране есть "своя демократическая игра", поэтому нужно "набраться уважения и терпения, чтобы увидеть, что решит американский народ".

"В этом сложном мире, где растет роль Китая, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в очередной раз за последние 75 лет осознают, насколько ценны глобальные альянсы НАТО и Америки", – отметил Джоане.

Он также намекнул на то, что после предвыборной гонки Трамп, скорее всего, не будет применять свою нынешнюю риторику на практике, и ситуация "будет развиваться в порядке конструктивной логики".

Ряд официальных лиц США считает, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на беспокойствах Соединенных Штатов и их европейских союзников по поводу гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Трамп считает, что НАТО "ненадлежаще относится" к США.

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