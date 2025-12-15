У Німеччині депутата від ультраправоцентристів АдН звинувачують у "нацистському вітанні"

Депутат клацнув п'ятою і використав "нацистське вітання", щоб привітатися з колегою по партії

Маттіас Моосдорф (Фото: x.com/moosdorfmdb)

Депутату від німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини висунули звинувачення у використанні "гітлерівського вітання". Про це повідомила прокуратура Берліна. Як пише Reuters, цей депутат – 60-річний Матіас Моосдорф.

За даними слідства, обвинувачений виконав клацання п'ятою і "нацистське вітання" – цими жестами він привітав соратника по партії в гардеробі біля східного входу в будівлю Рейхстагу під час засідання німецького Бундестагу 22 червня 2023 року.

Правоохоронці не виключають, що депутат знав, що ця форма вітання, пов'язана із забороненою націонал-соціалістичною німецькою робітничою партією, буде помічена рештою присутніх. У зв'язку з цим йому висунули обвинувачення у використанні неконституційних символів.

Німецький Бундестаг зняв із цього депутата парламентську недоторканність у жовтні 2025 року.