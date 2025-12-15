У Німеччині депутата від ультраправоцентристів АдН звинувачують у "нацистському вітанні"
Депутату від німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини висунули звинувачення у використанні "гітлерівського вітання". Про це повідомила прокуратура Берліна. Як пише Reuters, цей депутат – 60-річний Матіас Моосдорф.
За даними слідства, обвинувачений виконав клацання п'ятою і "нацистське вітання" – цими жестами він привітав соратника по партії в гардеробі біля східного входу в будівлю Рейхстагу під час засідання німецького Бундестагу 22 червня 2023 року.
Правоохоронці не виключають, що депутат знав, що ця форма вітання, пов'язана із забороненою націонал-соціалістичною німецькою робітничою партією, буде помічена рештою присутніх. У зв'язку з цим йому висунули обвинувачення у використанні неконституційних символів.
Німецький Бундестаг зняв із цього депутата парламентську недоторканність у жовтні 2025 року.
- 2 травня в Німеччині ультраправу АдГ визнали екстремістською організацією і заявили, що партія порушує принципи людської гідності та верховенства закону.
- У країні відбулися мітинги проти АдГ – тисячі людей вимагали заборонити партію.
- 6 листопада Spiegel повідомляв, що ультраправу партію Німеччини підозрюють у передаванні секретної військової інформації Росії.
