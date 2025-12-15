В Германии депутата от ультраправой АдГ обвиняют в "нацистском приветствии"

Депутат щелкнул пяткой и использовал "нацистское приветствие", чтобы поздороваться с коллегой по партии

Маттиас Моосдорф (Фото: x.com/moosdorfmdb)

Депутату от немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии выдвинули обвинение в использовании "гитлеровского приветствия". Об этом сообщила прокуратура Берлина. Как пишет Reuters, этот депутат – 60-летний Матиас Моосдорф.

По данным следствия, обвиняемый выполнил щелканье пяткой и "нацистское приветствие" – этими жестами он поприветствовал соратника по партии в гардеробе у восточного входа в здание Рейхстага во время заседания немецкого Бундестага 22 июня 2023 года.

Правоохранители не исключают, что депутат знал, что эта форма приветствия, связанная с запрещенной национал-социалистической немецкой рабочей партией, будет замечена остальными присутствующими. В связи с этим ему выдвинули обвинение в использовании неконституционных символов.

Немецкий Бундестаг снял с этого депутата парламентскую неприкосновенность в октябре 2025 года.