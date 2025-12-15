В Германии депутата от ультраправой АдГ обвиняют в "нацистском приветствии"
Депутату от немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии выдвинули обвинение в использовании "гитлеровского приветствия". Об этом сообщила прокуратура Берлина. Как пишет Reuters, этот депутат – 60-летний Матиас Моосдорф.
По данным следствия, обвиняемый выполнил щелканье пяткой и "нацистское приветствие" – этими жестами он поприветствовал соратника по партии в гардеробе у восточного входа в здание Рейхстага во время заседания немецкого Бундестага 22 июня 2023 года.
Правоохранители не исключают, что депутат знал, что эта форма приветствия, связанная с запрещенной национал-социалистической немецкой рабочей партией, будет замечена остальными присутствующими. В связи с этим ему выдвинули обвинение в использовании неконституционных символов.
Немецкий Бундестаг снял с этого депутата парламентскую неприкосновенность в октябре 2025 года.
- 2 мая в Германии ультраправую АдГ признали экстремистской организацией и заявили, что партия нарушает принципы человеческого достоинства и верховенства закона.
- В стране прошли митинги против АдГ – тысячи людей требовали запретить партию.
- 6 ноября Spiegel сообщал, что ультраправую партию Германии подозревают в передаче секретной военной информации России.
