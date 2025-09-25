У Польщі не оцінили пост Трампа про те, що Україна за допомогою ЄС може повернути всю територію

Дональд Трамп і Дональд Туск (Ілюстративне фото 2017 року: CIRO FUSCO / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критично висловився про допис президента США Дональда Трампа щодо можливості для України з допомогою Європейського Союзу відвоювати всю свою територію. Такий допис польський політик опублікував у соцмережі X.

"Президент Трамп заявив, що Україна може за підтримки Європейського Союзу повернути всю свою територію. За цим дивовижним оптимізмом криється оголошення про меншу залученість США і перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії", – написав Туск.

Раніше, 23 вересня, керівник Штатів після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським написав у своїй соцмережі Truth Social, що за підтримки ЄС Україна може відвоювати всю свою територію.

Трамп зазначав, що диктатор Володимир Путін та Росія перебувають у "ВЕЛИКІЙ економічній біді", і зараз час для України діяти. Також президент США вказував, що Штати продовжать постачати зброю союзникам з НАТО (останні закуповують американське озброєння для України за програмою PURL).