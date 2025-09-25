В Польше не оценили пост Трампа о том, что Украина с помощью ЕС может отвоевать территории

Дональд Трамп и Дональд Туск (Иллюстративное фото 2017 года: CIRO FUSCO / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск критически высказался о сообщении президента США Дональда Трампа о возможности для Украины с помощью Европейского Союза отвоевать всю свою территорию. Такое сообщение польский политик опубликовал в соцсети X.

"Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского Союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", – написал Туск.

Ранее, 23 сентября, руководитель Штатов после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским написал в своей соцсети Truth Social, что при поддержке ЕС Украина может отвоевать всю свою территорию.

Трамп отмечал, что диктатор Владимир Путин и Россия находятся в "БОЛЬШОЙ экономической беде" и сейчас время для Украины действовать. Также президент США указывал, что Штаты продолжат поставлять оружие союзникам по НАТО (последние закупают американское вооружение для Украины по программе PURL).