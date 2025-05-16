У Стамбулі, окрім перемовин РФ та України, проходить зустріч щодо ядерної угоди з Іраном

Переговори у Стамбулі (Фото: x.com/anadoluajansi)

Окрім перемовин між Україною та Росією, у Стамбулі 16 травня заплановано зустріч заступників міністрів закордонних справ європейських сторін ядерної угоди, відомих як ЕЗ, з Іраном. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

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До ЕЗ входять Велика Британія, Францій та Німеччина. Країни сьогодні проведуть перемовини з заступниками міністра закордонних справ Ірану Маджидом Тахтом Раванчі та Каземом Гарібабаді.

Зазначається, що посадовці Ірану вже прибули до будівлі Генерального консульства в Стамбулі.

Зустріч між E3 та Іраном було заплановано в Римі на 2 травня, але було скасовано після того, як переговори між США та Іраном було відкладено.