У Стамбулі, окрім перемовин РФ та України, проходить зустріч щодо ядерної угоди з Іраном
Окрім перемовин між Україною та Росією, у Стамбулі 16 травня заплановано зустріч заступників міністрів закордонних справ європейських сторін ядерної угоди, відомих як ЕЗ, з Іраном. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.
До ЕЗ входять Велика Британія, Францій та Німеччина. Країни сьогодні проведуть перемовини з заступниками міністра закордонних справ Ірану Маджидом Тахтом Раванчі та Каземом Гарібабаді.
Зазначається, що посадовці Ірану вже прибули до будівлі Генерального консульства в Стамбулі.
Зустріч між E3 та Іраном було заплановано в Римі на 2 травня, але було скасовано після того, як переговори між США та Іраном було відкладено.
- 11 квітня в Ірані заявили, що країна розглядає ядерні переговори зі США як "справжній шанс" для дипломатії.
- 2 травня держсекретар США Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.
- 10 травня Віткофф заявляв, що США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу.
- 15 травня радник верховного лідера Ірану заявив, що Тегеран готовий підписати ядерну угоду на певних умовах в обмін на скасування економічних санкцій.
- 16 травня Рубіо заявив, що зараз "критичний момент" для ядерної угоди з Іраном.