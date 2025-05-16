В Стамбуле кроме переговоров РФ и Украины проходит встреча по ядерному соглашению с Ираном

Переговоры в Стамбуле (Фото: x.com/anadoluajansi)

Кроме переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая запланирована встреча заместителей министров иностранных дел европейских сторон ядерного соглашения, известных как ЕЗ, с Ираном. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

В ЕЗ входят Великобритания, Франция и Германия. Страны сегодня проведут переговоры с заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахтом Раванчи и Каземом Гарибабади.

Отмечается, что чиновники Ирана уже прибыли в здание Генерального консульства в Стамбуле.

Встреча между E3 и Ираном была намечена в Риме на 2 мая, но была отменена после того, как переговоры между США и Ираном были отложены.