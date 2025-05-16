В Стамбуле кроме переговоров РФ и Украины проходит встреча по ядерному соглашению с Ираном
Кроме переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая запланирована встреча заместителей министров иностранных дел европейских сторон ядерного соглашения, известных как ЕЗ, с Ираном. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.
В ЕЗ входят Великобритания, Франция и Германия. Страны сегодня проведут переговоры с заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахтом Раванчи и Каземом Гарибабади.
Отмечается, что чиновники Ирана уже прибыли в здание Генерального консульства в Стамбуле.
Встреча между E3 и Ираном была намечена в Риме на 2 мая, но была отменена после того, как переговоры между США и Ираном были отложены.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.
- 2 мая госсекретарь США Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
- 10 мая Виткофф заявлял, что США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.
- 15 мая советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран готов подписать ядерное соглашение на определенных условиях в обмен на отмену экономических санкций.
- 16 мая Рубио заявил, что сейчас "критический момент" для ядерного соглашения с Ираном.