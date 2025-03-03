У Трампа переконують, що не планували "засідку" Зеленському в Овальному кабінеті
Майк Волтц (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Адміністрація президента США Дональда Трампа не планувала "засідку", запрошуючи Володимира Зеленського до Білого дому. Про це заявив радник американського лідера Майк Волтц, передає CNN.

"Це була не засідка. Це була можливість і момент, і я думаю, що президент Зеленський зробив своїй країні ведмежу послугу, не домігшись позитивного результату в п'ятницю", – сказав він.

Загалом, за словами Волтца, "успіх виглядає так, що президент Зеленський сідає й обговорює умови миру, говорить про те, що він має побачити, що має побачити Україна, щоб прийти до часткового припинення вогню, постійного припинення вогню і закінчення цієї війни".

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