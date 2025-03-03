У Трампа переконують, що не планували "засідку" Зеленському в Овальному кабінеті

Майк Волтц заявив, що запрошення українського президента до Білого дому й подальше спілкування з ним в Овальному кабінеті не було засідкою

Майк Волтц (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Адміністрація президента США Дональда Трампа не планувала "засідку", запрошуючи Володимира Зеленського до Білого дому. Про це заявив радник американського лідера Майк Волтц, передає CNN.

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"Це була не засідка. Це була можливість і момент, і я думаю, що президент Зеленський зробив своїй країні ведмежу послугу, не домігшись позитивного результату в п'ятницю", – сказав він.

Загалом, за словами Волтца, "успіх виглядає так, що президент Зеленський сідає й обговорює умови миру, говорить про те, що він має побачити, що має побачити Україна, щоб прийти до часткового припинення вогню, постійного припинення вогню і закінчення цієї війни".

28 лютого Зеленський прибув у Білий дім на переговори з Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.

3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.