У Трампа убеждают, что не планировали "засаду" Зеленскому в Овальном кабинете

Майк Уолтц заявил, что приглашение украинского президента в Белый дом и дальнейшее общение с ним в Овальном кабинете не было засадой

Майк Уолтц (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Администрация президента США Дональда Трампа не планировала "засаду", приглашая Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом заявил советник американского лидера Майк Уолтц, передает CNN.

"Это была не засада. Это была возможность и момент, и я думаю, что президент Зеленский оказал своей стране медвежью услугу, не добившись положительного результата в пятницу", – сказал он.

В целом, по словам Уолтца, "успех выглядит так, что президент Зеленский садится и обсуждает условия мира, говорит о том, что он должен увидеть, что должна увидеть Украина, чтобы прийти к частичному прекращению огня, постоянному прекращению огня и окончанию этой войны".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.

3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.