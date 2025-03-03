У Трампа убеждают, что не планировали "засаду" Зеленскому в Овальном кабинете
Майк Уолтц (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Администрация президента США Дональда Трампа не планировала "засаду", приглашая Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом заявил советник американского лидера Майк Уолтц, передает CNN.

"Это была не засада. Это была возможность и момент, и я думаю, что президент Зеленский оказал своей стране медвежью услугу, не добившись положительного результата в пятницу", – сказал он.

В целом, по словам Уолтца, "успех выглядит так, что президент Зеленский садится и обсуждает условия мира, говорит о том, что он должен увидеть, что должна увидеть Украина, чтобы прийти к частичному прекращению огня, постоянному прекращению огня и окончанию этой войны".

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