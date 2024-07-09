У Євросоюзі 10 липня обговорять поведінку Угорщини після початку її головування

Прапор Угорщини (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Посли Євросоюзу 10 липня зберуться у Брюсселі для обговорення поведінки та дій Угорщини, які особливо проявилися після початку її головування у Раді ЄС. Про це повідомляють Голос Америки та редактор Радіо Свобода у Європі Рікард Йозвяк.

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"Посли ЄС у середу обговорять Угорщину та останні візити Орбана, зокрема до Росії. Навряд чи це станеться, але, як хтось сказав, "знову витягли матеріали про те, як відібрати головування", – написав Йозвяк.

За даними Голосу Америки, відповідна нарада має відбутися з ініціативи Польщі після того, як угорський прем'єр Віктор Орбан одразу після початку головування у Раді ЄС здійснив візити до Росії та Китаю.

Вранці 9 липня низка українських ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, посилаючись на неназваних європейських дипломатів, писали, що 5 липня Орбан надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та главам держав-членів ЄС після візитів до Києва та Москви – там детально викладена позиція Москви щодо поразки України.

У листі йшлося, що Кремль переконаний у поразці України, а Путін часто наголошував на "підрахованих" втратах з боку української армії – втрат своєї країни він не згадував.

2 липня 2024 року одразу після початку головування Угорщини у Раді ЄС Орбан прилетів до України. Там він запропонував припинити вогонь для подальших переговорів. В ОП заявили, що Зеленський вислухав Орбана, але у відповідь виклав своє бачення досягнення миру.

Після цього Орбан вирушив до Москви, де зустрівся з Путіним. В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

8 липня Орбан зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, і вони також обговорили мирні ініціативи. Приймаючи у себе Орбана, Сі закликав світ посприяти тому, щоб Росія та Україна змогли домовитися про мир.

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