В Евросоюзе 10 июля обсудят поведение Венгрии после начала ее председательства

Флаг Венгрии (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Послы Евросоюза 10 июля соберутся в Брюсселе для обсуждения поведения и действий Венгрии, особенно проявившихся после начала ее председательства в Совете ЕС. Об этом сообщают Голос Америки и редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС в среду обсудят Венгрию и последние визиты Орбана, в частности в Россию. Вряд ли это произойдет, но, как кто-то сказал, "опять извлекли материалы о том, как отобрать председательство", – написал Йозвяк.

По данным Голоса Америки, соответствующее совещание должно состояться по инициативе Польши после того, как венгерский премьер Виктор Орбан сразу после начала председательства в Совете ЕС посетил Россию и Китай.

Утром 9 июля ряд украинских СМИ, в частности, Радио Свобода, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов, писали, что 5 июля Орбан направил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств-членов ЕС после визитов в Киев и Москву – там подробно изложена позиция Москвы в поражении Украины.

В письме говорилось, что Кремль убежден в поражении Украины, а Путин часто отмечал "подсчитанные" потери со стороны украинской армии – потерь своей страны он не упоминал.

2 июля 2024 сразу после начала председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан прилетел в Украину. Там он предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров. В ОП заявили, что Зеленский выслушал Орбана, но в ответ изложил свое видение достижения мира.

После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с Путиным. В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.

8 июля Орбан встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, где они также обсудили мирные инициативы. Принимая у себя Орбана, Си призвал мир помочь тому, чтобы Россия и Украина смогли договориться о мире.

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