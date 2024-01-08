Угода про допомогу Україні від США може вийти днями — переговорник від республіканців

Ленкфорд заявив, що Конгрес "має щось ухвалити, тому що від бездіяльності краще не стане"

Джеймс Ленкфорд (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Угода Конгресу США, яка передбачає прив'язку допомоги Україні до безпеки кордону з Мексикою, може бути опублікована вже цього тижня. Про це повідомив сенатор та переговорник від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд в інтерв'ю Fox News.

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За його словами, він сподівається, що цього тижня угода може з'явитись.

"Ця угода має працювати. Усі розраховують на те, що це справді спрацює", – сказав Ленкфорд.

Він зазначив, що якщо Сенат зможе схвалити документ найближчими днями та передати його Палаті представників, то вона зможе працювати над його покращенням.

"Або Палата зможе серйозно поглянути на нього та сказати: Послухайте, це реальний прогрес на кордоні. Давайте візьмемо це, відкладемо це, а потім продовжимо отримувати більше", – заявив політик.

Сенатор підкреслив, що потрібно зрозуміти, чи можуть США забезпечувати безпеку кордонів та приймати мігрантів.

"Від бездіяльності краще не стане. Стає краще, якщо щось робити. Конгрес має щось ухвалити", – резюмував законодавець.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткову допомогу Україні.

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