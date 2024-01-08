Соглашение о помощи Украине от США может выйти на днях — переговорщик от республиканцев

Лэнкфорд заявил, что Конгресс "должен что-то принять, так как от бездействия лучше не станет"

Джеймс Лэнкфорд (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Соглашение Конгресса США, которое предусматривает привязку помощи Украине к безопасности границы с Мексикой, может быть опубликовано уже на этой неделе. Об этом сообщил сенатор и переговорщик от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд в интервью Fox News.

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По его словам, он надеется, что на этой неделе соглашение может появиться.

"Это соглашение должно работать. Все рассчитывают на то, что это действительно сработает", — сказал Лэнкфорд.

Он отметил, что если Сенат сможет одобрить документ в ближайшие дни и передать его Палате представителей, то она сможет работать над его улучшением.

"Или Палата сможет серьезно взглянуть на него и сказать: Послушайте, это реальный прогресс на границе. Давайте возьмем это, отложим это, а затем продолжим получать больше", — заявил политик.

Сенатор подчеркнул, что нужно понять, могут ли США обеспечивать безопасность границ и принимать мигрантов.

"От бездействия лучше не станет. Становится лучше, если что-то делать. Конгресс должен что-то принять", — резюмировал законодатель.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

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