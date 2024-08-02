Україна отримає корвет "Гетьман Іван Виговський" від Туреччини у 2027 році

Його побудували в Туреччині для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України

Корвет "Гетьман Іван Виговський" (Фото: Міністерство оборони)

Туреччина передасть військовий корабель "Гетьман Іван Виговський" Києву вже в першому кварталі 2027 року. Про це повідомив генеральний директор турецької суднобудівної компанії STM Озгюр Гюлерюз, цитує Kırım Haber Ajans.

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За словами гендиректора, перше плавання корабля заплановане у 2026-му, а вже в першому кварталі 2027-го корвет передадуть Україні.

Гюлерюз заявив, що Україна та Туреччина розпочали реалізацію проєкту ще у 2020 році після переговорів між делегаціями, а пізніше країни підписали угоду у сфері розвитку оборонної промисловості.

"Я хотів би висловити, що ми завжди стоїмо поруч з Україною, яка переживає складний період як країна, і що ми продовжимо наші зусилля зі зміцнення українського флоту", – додав він.

Напередодні у Стамбулі спустили на воду другий український корвет класу ADA "Гетьман Іван Виговський", побудований в Туреччині для потреб Військово-морських сил Збройних Сил України.

2 жовтня 2022 року у Туреччині спустили на воду перший корвет класу ADA для ВМС ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.

18 серпня 2023 року у Туреччині відбулася церемонія закладання другого корабля типу ADA для потреб Військово-морських сил ЗСУ.

8 березня 2024 року Зеленський надав корвету ім'я гетьмана Івана Виговського.

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