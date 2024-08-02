Украина получит корвет "Гетман Иван Выговский" от Турции в 2027 году

Его построили в Турции для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины

Корвет "Гетман Иван Выговский" (Фото: Министерство обороны)

Турция передаст военный корабль "Гетман Иван Выговский" Киеву уже в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил генеральный директор турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз, цитирует Kırım Haber Ajans.

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По словам гендиректора, первое плавание корабля запланировано в 2026 году, а уже в первом квартале 2027-го корвет передадут Украине.

Гюлерюз заявил, что Украина и Турция приступили к реализации проекта еще в 2020 году после переговоров между делегациями, а позже страны подписали соглашение в сфере развития оборонной промышленности.

"Я хотел бы сказать, что мы всегда стоим рядом с Украиной, которая переживает сложный период как страна, и что мы продолжим наши усилия по укреплению украинского флота", – добавил он.

Накануне в Стамбуле был спущен на воду второй украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Выговский", построенный в Турции для нужд Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

2 октября 2022 года в Турции спустили на воду первый корвет класса ADA для ВМС ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.

18 августа 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил ВСУ.

8 марта 2024 года Зеленский присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского.

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