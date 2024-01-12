Україна уточнює дані щодо постачання балістичних ракет Росії від Північної Кореї — ГУР
Україна має дані про постачання балістичних ракет до Росії з КНДР, але уточнює їх. Про це повідомив представник воєнної розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, деталі передання балістичних ракет перебувають у процесі уточнення.
"Що ще передала, ми розуміємо, ця інформація вже також звучала. Сам факт оборонної співпраці він не прихований характер має", – сказав Юсов.
Він зазначив, що Північна Корея передала росіянам артилерійські снаряди, боєкомплекти, ракети для реактивної артилерії та міни.
"Це підтверджені факти", – резюмував представник розвідки.
Раніше Північна Корея назвала "необґрунтованою" інформацію про передання Росії балістичних ракет.
- 2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови та постраждалих.
- 4 січня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
- 6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.
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