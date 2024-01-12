Украина уточняет данные о поставках баллистических ракет России от Северной Кореи — ГУР
Украина имеет данные о поставках баллистических ракет в Россию из КНДР, но уточняет их. Об этом сообщил представитель военной разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
По его словам, детали передачи баллистических ракет находятся в процессе уточнения.
"Что еще передала, мы понимаем, эта информация уже также звучала. Сам факт оборонного сотрудничества он не скрытый характер носит", — сказал Юсов.
Он отметил, что Северная Корея передала россиянам артиллерийские снаряды, боекомплекты, ракеты для реактивной артиллерии и мины.
"Это подтвержденные факты", — резюмировал представитель разведки.
Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.
- 2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.
- 4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.
- 6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из производимых Северной Кореей.
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