Україна зміцнюватиме флот із Британією та Нідерландами і готує угоду на 100 років із Лондоном

Зеленський заявив про "хороші деталі" з приводу подальшого зміцнення флоту разом із Британією та Нідерландами й анонсував нову угоду із Лондоном

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Україна буде зміцнювати флот разом із Великою Британією та Нідерландами – є нові деталі з цього приводу. Також готується нова угода з Британією на 100 років. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі в Одесі із новопризначеними міністрами Нідерландів і Британії.

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В день Військово-морських сил Збройних Сил України Одесу відвідали міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, а також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

"Поінформував їх про ситуацію на полі бою; була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи. Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці", – сказав президент.

Він зазначив, що обговорювалась і тема зміцнення протиповітряної оборони. Зеленський назвав це "безумовним пріоритетом" і подякував за готовність робити наступні кроки – зокрема щодо F-16.

Зеленський також повідомив, що під час зустрічі із британським міністром оборони вони обговорили реалізацію безпекової угоди та підготовку до підписання нової – документа про співробітництво між двома країнами терміном дії на 100 років.

Крім того, обговорювалась двостороння співпраця та забезпечення нагальних потреб України в озброєнні та боєприпасах.

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