Украина будет укреплять флот с Британией и Нидерландами и готовит новое договор с Лондоном

Зеленский заявил о "хороших деталях" насчет дальнейшего укрепления флота вместе с Британией и Нидерландами и анонсировал новое соглашение с Лондоном

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Украина будет укреплять флот вместе с Великобританией и Нидерландами – есть новые детали по этому поводу. Также готовится новое соглашение с Великобританией на 100 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи в Одессе с новыми министрами Нидерландов и Британии.

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В день Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины в Одессу посетили министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, а также министр обороны Великобритании Джон Гили.

"Проинформировал их о ситуации на поле боя; был доклад от командующего ВМС Неижпапы. Будем укреплять украинский флот и дальше вместе с Британией, вместе с Нидерландами – есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества", – сказал президент.

Он отметил, что обсуждалась и тема укрепления противовоздушной обороны. Зеленский назвал это "безусловным приоритетом" и поблагодарил за готовность делать следующие шаги – в частности, насчет F-16.

Зеленский также сообщил, что во время встречи с британским министром обороны они обсудили реализацию соглашения о безопасности и подготовку к подписанию нового – документа о сотрудничестве между двумя странами сроком действия на 100 лет.

Кроме того, обсуждалось двустороннее сотрудничество и обеспечение неотложных потребностей Украины в вооружении и боеприпасах.

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