Укренерго: Ціллю Росії були електростанції, постраждали семеро людей

Відновлення енергетики. Ілюстративне зображення (Фото: Міненерго)

У ніч проти 20 червня Росія усьоме з 22 березня масовано вдарила по енергооб’єктах України – головною ціллю для ворога були електростанції. Внаслідок удару семеро енергетиків постраждали. Про це заявили в Укренерго.

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"Під час атак на двох енергооб’єктах постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані", – наголосили в Укренерго.

У компанії заявили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання на енергооб’єктах у: Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Зокрема є пошкодження в мережах обленерго у Київській області.

Наразі проводиться огляд пошкоджень, де дозволяє безпекова ситуація – розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

У ніч проти 20 червня Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ, у Вінницькій області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

У ДТЕК повідомляли, що внаслідок ударів Росії по регіонах України у ніч проти 20 червня пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій компанії: як результат цього, поранено трьох працівників, які під час обстрілу перебували на енергооб'єкті.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні – з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо довшими, ніж у решту часу доби, і так триватиме приблизно до кінця липня.

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