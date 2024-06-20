Укрэнерго: Целью России были электростанции, пострадали семь человек

В настоящее время проводится осмотр повреждений, где разрешается ситуация безопасности – начаты аварийно-восстановительные работы

Возобновление энергетики. Иллюстративное изображение (Фото: Минэнерго)

В ночь на 20 июня Россия седьмой раз с 22 марта массированно ударила по энергообъектам Украины – главной целью для врага были электростанции. В результате удара семеро энергетиков пострадали. Об этом заявили в Укрэнерго.

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"Во время атак на двух энергообъектах пострадали семь энергетиков. Сейчас они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, один в тяжелом состоянии", – отметили в Укрэнерго.

В компании заявили, что в результате обстрела было повреждено оборудование на энергообъектах в: Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. В частности есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области.

Сейчас проводится осмотр повреждений, где позволяет ситуация с безопасностью – начаты аварийно-восстановительные работы.

В ночь на 20 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать Киев, в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

В ДТЭК сообщали, что в результате ударов России по регионам Украины в ночь на 20 июня повреждено оборудование одной из теплоэлектростанций компании: как результат этого, ранены трое работников, которые во время обстрела находились на энергообъекте.

Самую тяжелую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас – с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, и так продлится примерно до конца июля.

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