У Британії вважають, що слова Путіна про МіГ-31 з "Кинджалами" над Чорним морем – блеф

У Міноборони Великої Британії вважають, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про "постійне патрулювання" МіГ-31 з ракетами "Кинджал" над Чорним морем можуть бути орієнтовані на внутрішню аудиторію як спроба показати "військову міць РФ". Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

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"Ця заява відповідає типовій російській риториці, орієнтованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором і водночас репрезентує дії Росії як необхідні для захисту держави", – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка вказує, що Путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 "Кинджалів" та їхніх декларованих можливостей.

Це "майже напевно" було зроблено як "стратегічне послання", аби показати, що Росія й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України.

Водночас "Кинджали" ще фактично перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, а їхня ефективність в Україні досі була низькою.

"На папері він ("Кинджал". – Ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", – підсумовує британська розвідка.

18 жовтня Путін прибув до Китаю, де заявив, що Росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал".

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що від візиту Путіна до Китаю "фурору не відбулося", а позиція КНР щодо війни РФ проти України ніяк не змінилася.

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