Путіна запитали про ATACMS – сказав "війна є війна". У Зеленського відреагували

Російський диктатор Володимир Путін на пресконференції за підсумками свого дводенного візиту до Китаю прокоментував появу далекобійних американських ракет ATACMS на озброєнні України, констатувавши, що "війна є війна". Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова диктатора РФ – вважає, що той уже навіть не намагається маскувати справжні цілі нападу РФ на Україну.

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На пресконференції Путіна запитали, наскільки серйозно ATACMS можуть змінити ситуацію і як РФ реагуватиме.

Путін у відповідь заявив, що "звичайно, це завдає шкоди", але запевнив, що РФ нібито зможе відбивати ці атаки. Водночас рішення США передати ATACMS Україні диктатор РФ назвав "помилкою".

Вчора у Повітряних силах ЗСУ вже прогнозували, що Росія брехатиме, що нібито збиває ATACMS, і пояснили, чому це малоймовірно.

Путін продовжив: "Війна є війна. Звичайно, я сказав, що вони [ATACMS] становлять загрозу, це зрозуміло. Але, що найголовніше, це кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення. Неможливо".

Він також сказав, що російські МІГ-31 починають "постійне патрулювання" над Чорним морем із ракетами "Кинджал".

Подоляк заявив, що "прямі та недвозначні" слова Путіна "війна є війна" можна трактувати як те, що він остаточно припинив маскувати свої цілі та "публічно фіксує безумовний мотив злочину" – Росія масштабно вторглася з метою масових вбивств, тотальних руйнувань, захоплення територій.

"Цього достатньо, щоб усвідомити: немає жодних можливостей для компромісів, переговорів. Інакше це робить навмисні воєнні злочини легітимним та дієвим інструментом глобальної політики", – заявив Подоляк.

В ефірі телемарафону Подоляк також сказав, що Путін вже фактично визнав ефективність ракет ATACMS, адже назвав "помилкою" рішення Штатів про постачання і "запропонував" Вашингтону забрати їх назад у ЗСУ.

17 жовтня 2023 року в ССО повідомили, що вночі в Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину ППО, арсенал та "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це.

У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.

За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.

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