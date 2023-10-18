Путина спросили об ATACMS – сказал "война есть война". У Зеленского отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего двухдневного визита в Китай прокомментировал появление дальнобойных американских ракет ATACMS на вооружении Украины, констатировав, что "война есть война". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слова диктатора РФ – считает, что тот уже даже не пытается маскировать истинные цели нападения РФ на Украину.

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На пресс-конференции Путина спросили, насколько серьезно ATACMS могут сменить обстановку, и как РФ будет реагировать.

Путин в ответ заявил, что "конечно, это наносит вред", но заверил, что РФ якобы сможет отражать эти атаки. При этом решение США передать ATACMS Украине диктатор РФ назвал "ошибкой".

Вчера в Воздушных силах ВСУ уже прогнозировали, что Россия будет врать, что якобы сбивает ATACMS, и объяснили, почему это маловероятно.

Путин продолжил: "Война есть война. Конечно, я сказал, что они [ATACMS] представляют угрозу, это само собой разумеется. Но, что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно".

Он также сказал, что российские МИГ-31 начинают "постоянное патрулирование" над Черным морем с ракетами "Кинжал".

Подоляк заявил, что "прямые и недвусмысленные" слова Путина "война есть война" можно трактовать как то, что он окончательно прекратил маскировать свои цели и "публично фиксирует безусловный мотив преступления" – Россия масштабно вторглась с целью массовых убийств, тотальных разрушений, захвата территорий.

"Этого достаточно, чтобы осознать: нет никаких возможностей для компромиссов, переговоров. Иначе это делает умышленные военные преступления легитимным и действенным инструментом глобальной политики", – заявил Подоляк.

В эфире телемарафона Подоляк также сказал, что Путин уже фактически признал эффективность ракет ATACMS, раз назвал "ошибкой" решение Штатов о передаче и "предложил" Вашингтону забрать их назад у ВСУ.

17 октября 2023 года в ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть ПВО, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент подтвердил это.

В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.

По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.

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