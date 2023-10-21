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В Британии считают, что слова Путина о МиГ-31 с "Кинжалами" над Черным морем – блеф

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 11:38
В Британии считают, что слова Путина о МиГ-31 с
Владимир Путин (Скриншот)

В Минобороны Великобритании считают, что заявления российского диктатора Владимира Путина о "постоянном патрулировании" МиГ-31 с ракетами "Кинжал" над Черным морем могут быть ориентированы на внутреннюю аудиторию как попытка показать "военную мощь РФ". Об этом говорится в сводке британской разведки.

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, ориентированной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором и в то же время представляет действия России как необходимые для защиты государства", – говорится в сообщении.

Британская разведка указывает, что Путин особо подчеркнул наличие в МиГ-31 "Кинжалов" и их декларируемых возможностей.

Это "почти наверняка" было сделано как "стратегическое послание", чтобы показать, что Россия и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну против Украины.

В то же время "Кинжалы" еще фактически находятся на стадии эксплуатационных испытаний, а их эффективность в Украине до сих пор была низкой.

"На бумаге он ("Кинжал". – Ред.) остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного усовершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", – заключает британская разведка.

  • 18 октября Путин прибыл в Китай, где заявил, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов МиГ-31, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".
  • Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что от визита Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР по поводу войны РФ против Украины никак не изменилась.

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Милана Головань
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