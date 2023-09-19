У Херсоні росіяни вдарили по тролейбусу з пасажирами, також загинув сержант поліції — фото

У Херсоні російські окупанти обстріляли тролейбус із пасажирами, також внаслідок удару по місту загинув сержант поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, вранці 19 вересня ворог вдарив артилерією по Херсону, внаслідок чого загинув 49-річний сержант поліції.

Ще двоє цивільних зазнали тяжких поранень, вони були пасажирами тролейбуса, який потрапив під обстріл, їх госпіталізували.

Також спалахнуло складське приміщення, рятувальники гасять пожежу на площі близько 1000 кв. м.

Усі служби працюють на місцях.

Раніше місцева влада повідомила про удари по Львову та Кривому Рогу.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

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