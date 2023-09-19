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В Херсоне россияне ударили по троллейбусу с пассажирами, также погиб сержант полиции: фото

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 10:43
В Херсоне россияне ударили по троллейбусу с пассажирами, также погиб сержант полиции: фото - Фото
Последствия удара по Херсону (Фото: МВД)

В Херсоне российские оккупанты обстреляли троллейбус с пассажирами, также в результате удара по городу погиб сержант полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, утром 19 сентября враг ударил артиллерией по Херсону, в результате чего погиб 49-летний сержант полиции.
Еще двое гражданских получили тяжелые ранения, они были пассажирами троллейбуса, который попал под обстрел, их госпитализировали.
Также загорелось складское помещение, спасатели тушат пожар на площади около 1000 кв. м. 
Все службы работают на местах.

Ранее местные власти сообщили об ударах по Львову и Кривому Рогу

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Дмитрий Гриниченко
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Игорь КлименкообстрелвойнаХерсон
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