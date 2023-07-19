У Кропивницькому пролунали вибухи. Раніше ЗСУ повідомляли про можливий пуск ракет "Калібр"
У Кропивницькому зранку 19 липня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Про вибухи в обласному центрі повідомило Суспільне.
Повітряна тривога в Кіровоградській області та низці інших регіонів була оголошена о 06:41. Повітряні сили написали про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря.
Близько 07:00 вибухи пролунали у Кропивницькому. Офіційної інформації наразі немає.
Місцеві пабліки написали про можливу роботу сил протиповітряної оборони.
Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що росіяни знову атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня, всі вони були збиті ППО, жертв і руйнувань немає.
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