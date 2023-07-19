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У Кропивницькому пролунали вибухи. Раніше ЗСУ повідомляли про можливий пуск ракет "Калібр"

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 07:15
У Кропивницькому пролунали вибухи. Раніше ЗСУ повідомляли про можливий пуск ракет
Кропивницький (Фото: скриншот з відео)

У Кропивницькому зранку 19 липня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Про вибухи в обласному центрі повідомило Суспільне.

Повітряна тривога в Кіровоградській області та низці інших регіонів була оголошена о 06:41. Повітряні сили написали про ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря.

Близько 07:00 вибухи пролунали у Кропивницькому. Офіційної інформації наразі немає.

Місцеві пабліки написали про можливу роботу сил протиповітряної оборони.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що росіяни знову атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня, всі вони були збиті ППО, жертв і руйнувань немає.

Читайте також: Найбільший удар по Одесі за війну: Калібри, Бурі, Онікси, дрони – були прильоти та салют. Київ – ППО

Дмитро Гриниченко
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